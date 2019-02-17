Российский лыжник Александр Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии. Он показал результат 34 минуты 48,4 секунды.
Второе место занял представитель Финляндии Иво Нисканен (отставание — 43,7 секунды), третье — ещё один россиянин Александр Бессмертных (+55,9).
В гонке участвовали ещё пять представителей национальной команды. Илья Порошкин стал 5-м, Евгений Белов — 6-м, Сергей Устюгов — 11-м, Денис Спицов — 15-м, Илья Семиков — 27-м.
Большунов в текущем сезоне занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо.
Как писал News.ru, легенда биатлона назвал будущее сборной России безысходностью.