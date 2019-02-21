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Киркоров обратился к российским лыжникам 

Рамблер + ещё 10 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров перепел свой хит «Цвет настроения синий» в поддержку российских лыжников.
«Цвет настроения лыжи», — спел он на видеозаписи, которую час назад в своем инстаграме опубликовал журналист Дмитрий Губерниев.
Накануне в австрийском Зеефельде состоялась церемония открытия чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года, а сегодня будет разыграна первая медаль — в спринте.
«Давайте лыжники там! Вух! Зимушка-зима в Австрии! Вы лучшие! Тем более у вас такой комментатор! Лучший в стране! Дмитрий Губерниев! Молодцы! Привет из Новосибирска!» — обратился к российским спортсменам Киркоров.
Многие подписчики Губерниева удивились, что именно Филиппа Киркорова журналист попросил записать видео в поддержку сборной.
Многие комментаторы стали предлагать Губерниеву других знаменитостей, которые могли бы поддержать команду по его просьбе, например, Ольгу Бузову, Светлану Лободу и Сергея Шнурова, а другие пользователи соцсети интересовались у самого журналиста, кто следующий.
«Кипелов норм? (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — ответил одному из них Губерниев.
Комментарии
Лыжный спорт , Зимние виды спорта , Филипп Киркоров , Светлана Лобода , Сергей Шнуров , Дмитрий Губерниев , Ольга Бузова
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