Киркоров обратился к российским лыжникам 

Певец Филипп Киркоров перепел свой хит «Цвет настроения синий» в поддержку российских лыжников.
«Цвет настроения лыжи», — спел он на видеозаписи, которую час назад в своем инстаграме опубликовал журналист Дмитрий Губерниев.
Накануне в австрийском Зеефельде состоялась церемония открытия чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года, а сегодня будет разыграна первая медаль — в спринте.
«Давайте лыжники там! Вух! Зимушка-зима в Австрии! Вы лучшие! Тем более у вас такой комментатор! Лучший в стране! Дмитрий Губерниев! Молодцы! Привет из Новосибирска!» — обратился к российским спортсменам Киркоров.
Многие подписчики Губерниева удивились, что именно Филиппа Киркорова журналист попросил записать видео в поддержку сборной.
Многие комментаторы стали предлагать Губерниеву других знаменитостей, которые могли бы поддержать команду по его просьбе, например, Ольгу Бузову, Светлану Лободу и Сергея Шнурова, а другие пользователи соцсети интересовались у самого журналиста, кто следующий.
«Кипелов норм? (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — ответил одному из них Губерниев.