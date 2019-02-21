Киркоров обратился к российским лыжникам

Певец Филипп Киркоров перепел свой хит «Цвет настроения синий» в поддержку российских лыжников.

«Цвет настроения лыжи», — спел он на видеозаписи, которую час назад в своем инстаграме опубликовал журналист Дмитрий Губерниев.

Накануне в австрийском Зеефельде состоялась церемония открытия чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года, а сегодня будет разыграна первая медаль — в спринте.

«Давайте лыжники там! Вух! Зимушка-зима в Австрии! Вы лучшие! Тем более у вас такой комментатор! Лучший в стране! Дмитрий Губерниев! Молодцы! Привет из Новосибирска!» — обратился к российским спортсменам Киркоров.

Многие подписчики Губерниева удивились, что именно Филиппа Киркорова журналист попросил записать видео в поддержку сборной.