Губерниева обвинили в оскорблениях

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«Ты свинья»: Вяльбе возмущена криками Губерниева в прямом эфире 

ТВ Центр + ещё 4 2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что защищает частную жизнь и пространство своих спортсменов. Именно поэтому, она не хотела бы появления "в лыжах была такой же передачи, как в биатлоне".
По ее словам, лыжи — не шоу, а спорт. И если про спортсменов будет нечего говорить, то журналистам "придется залезать" к ним в номера.
Говоря о работе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Вяльбе подчеркнула, что считает его талантливым и распиаренным. Однако он часто переступает грань, передает Sports.ru.
"Когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделать замечание", — сказала она.
Вяльбе напомнила, что, в частности, знаменитый советский комментатор Николай Озеров такого себе никогда бы не позволил. "Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, — увольте", — добавила она.
В начале февраля Елена Вяльбе в своем Instagram написала, что Федерация постарается оградить спортсменов от интервью с Губерниевым во время ЧМ по лыжным гонкам. "К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым ещё совсем недавно", — отмечала она.
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Лыжный спорт , Видео , НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ , Дмитрий Губерниев , Sports.ru
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