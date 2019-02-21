Губерниева обвинили в оскорблениях

«Ты свинья»: Вяльбе возмущена криками Губерниева в прямом эфире

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что защищает частную жизнь и пространство своих спортсменов. Именно поэтому, она не хотела бы появления "в лыжах была такой же передачи, как в биатлоне".

По ее словам, лыжи — не шоу, а спорт. И если про спортсменов будет нечего говорить, то журналистам "придется залезать" к ним в номера.

Говоря о работе спортивного комментатора Дмитрия Губерниева , Вяльбе подчеркнула, что считает его талантливым и распиаренным. Однако он часто переступает грань, передает Sports.ru

"Когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделать замечание", — сказала она.

Вяльбе напомнила, что, в частности, знаменитый советский комментатор Николай Озеров такого себе никогда бы не позволил. "Я не против того, чтобы комментировал Губерниев. Но позволить ему жить в нашей команде, — увольте", — добавила она.

В начале февраля Елена Вяльбе в своем Instagram написала, что Федерация постарается оградить спортсменов от интервью с Губерниевым во время ЧМ по лыжным гонкам. "К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым ещё совсем недавно", — отмечала она.