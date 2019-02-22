В Норвегии Устюгова сравнили с направляемым медведем

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал конфликт своего коллеги по сборной Йоханнеса Клэбо и россиянина Сергея Устюгова . Как сообщает Dagbladet , он назвал Устюгова неуправляемым.

«Кажется, он немного неуправляемый. Он русский медведь, и сегодня мы получили этому подтверждение», — заявил Иверсен.

Во время полуфинального забега на ЧМ по лыжам в Зеефельде Клэбо обошел Устюгова в борьбе за лидерство, между ними произошел конфликт, оба чуть не потеряли равновесие. В итоге норвежец вышел в финал, а россиянин — нет. После забега Устюгов подошел к Клэбо, толкнул его и похлопал по щеке.

Позже россиянин заявил, что лишь слегка дотронулся до норвежца и пожелал ему удачи. Клэбо это подтвердил и назвал Устюгова «отличным парнем».

Также Устюгов признал, что был немного зол, так как Клэбо оказался быстрее и выиграл. Россиянин подчеркнул, что рад за норвежца, ставшего победителем гонки, и за своего товарища по команде Глеба Ретивых , занявшего третье место.

Из-за инцидента Устюгов заработал дисквалификацию. Его результат — девятое место — аннулировали. При этом он сможет принять участие в следующих соревнованиях чемпионата мира: 23 февраля он выйдет на старт в мужском скиатлоне.