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Трое лыжников покидают расположение сборной России на ЧМ в Зефельде 

RT на русском 21 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В составе национальной команды России по лыжным гонкам не нашлось места Андрею Собакарёву, Аиде Баязитовой и Татьяне Алёшиной.
Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе агентству РИА Новости, спортсмены Андрей Собакарёв, Аида Баязитова и Татьяна Алёшина не попали в спринтерскую группу и покидают Чемпионат мира.
Спринт у мужчин и женщин на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде состоится сегодня.
Ранее Вяльбе раскритиковала комментатора Губерниева за оценочные суждения в эфире.
RT на русском: последние новости
Вяльбе раскритиковала комментатора Губерниева за оценочные суждения в эфире Крамер уверен, что Клебо нарушил правила на Устюгове во время спринта на ЧМ В ФЛГР дали оценку инциденту между Устюговым и Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Лыжный спорт , Татьяна Алешина
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