Трое лыжников покидают расположение сборной России на ЧМ в Зефельде

В составе национальной команды России по лыжным гонкам не нашлось места Андрею Собакарёву, Аиде Баязитовой и Татьяне Алёшиной

Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе агентству РИА Новости, спортсмены Андрей Собакарёв, Аида Баязитова и Татьяна Алёшина не попали в спринтерскую группу и покидают Чемпионат мира.

Спринт у мужчин и женщин на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде состоится сегодня.

Ранее Вяльбе раскритиковала комментатора Губерниева за оценочные суждения в эфире.