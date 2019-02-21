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Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо 

Рамблер 6 часов назад
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает RT.
Результат Устюгова в спринтерской гонке аннулирован.
Устюгов повздорил с Клебо
После полуфинала мужского спринта Устюгов повздорил с норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо. Во время гонки Клебо подрезал Устюгова, в результате чего россиянин чуть не упал. Устюгов пришел на финиш пятым и не попал в финал гонки. После этого Устюгов толкнул норвежца, задев его лицо.
После инцидента сборная России подала в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) протест в связи с поведением норвежского лыжника, но протест был отклонен.
Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов
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