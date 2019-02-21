Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает RT.

Результат Устюгова в спринтерской гонке аннулирован.

После полуфинала мужского спринта Устюгов повздорил с норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо. Во время гонки Клебо подрезал Устюгова, в результате чего россиянин чуть не упал. Устюгов пришел на финиш пятым и не попал в финал гонки. После этого Устюгов толкнул норвежца, задев его лицо.

После инцидента сборная России подала в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) протест в связи с поведением норвежского лыжника, но протест был отклонен.