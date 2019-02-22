Устюгов высказался о «драке» с Клебо

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Устюгов объяснил свое поведение на Чемпионате мира 

Рамблер 3 часа назад
Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что не толкал и не бил норвежского спортсмена Йоханнеса Клэбо, хотя и был на него «немного зол». Об этом сообщает Dagbladet.
Во время полуфинального забега на ЧМ по лыжам в Зеефельде Клэбо обошел Устюгова в борьбе за лидерство, между ними произошел конфликт, оба чуть не потеряли равновесие. В итоге норвежец вышел в финал, а россиянин — нет. После забега Устюгов подошел к Клэбо, толкнул его и похлопал по щеке.
«Я не толкал его, я не бил его, я просто тронул его, взял его за щеку и пожелал ему удачи. Я сказал: «Удачи в финале», — подчеркнул Устюгов.
При этом он признал, что был немного зол, так как Клэбо оказался быстрее и выиграл.
Россиянин подчеркнул, что рад за норвежца, ставшего победителем гонки, и за своего товарища по команде Глеба Ретивых, занявшего третье место.
Клэбо подтвердил Dagbladet, что Устюгов пожелал ему удачи.
«Он отличный парень, я ничего против него не имею», — сказал он.
Из-за инцидента Устюгов заработал дисквалификацию. Его результат — девятое место — аннулирован. При этом он сможет принять участие в следующих соревнованиях чемпионата мира: 23 февраля он выйдет на старт в мужском скиатлоне.
Комментарии19
Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов , Глеб Ретивых
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