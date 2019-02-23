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Российская лыжница выиграла медаль чемпионата мира 

Lenta.ru + ещё 42 23 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в скиатлоне на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.
Гонка на 15 километров (7,5 километра спортсменки прошли классическим стилем, еще 7,5 — вольным) прошла в субботу, 23 февраля, в Зеефельде (Австрия). Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 36 минут 54,5 секунды, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг (+57,6 секунды). Непряева отстала от лидера на 58,7 секунды.
Для женской сборной эта медаль стала первой на чемпионате мира. У мужчин 21 февраля бронзу в спринте завоевал Глеб Ретивых.
Чемпионат мира продлится до 3 марта.
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Лыжный спорт , Глеб Ретивых , Тереза Йохауг
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