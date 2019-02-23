Российская лыжница выиграла медаль чемпионата мира

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в скиатлоне на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Гонка на 15 километров (7,5 километра спортсменки прошли классическим стилем, еще 7,5 — вольным) прошла в субботу, 23 февраля, в Зеефельде (Австрия). Победу одержала норвежка Тереза Йохауг , преодолевшая дистанцию за 36 минут 54,5 секунды, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг (+57,6 секунды). Непряева отстала от лидера на 58,7 секунды.

Для женской сборной эта медаль стала первой на чемпионате мира. У мужчин 21 февраля бронзу в спринте завоевал Глеб Ретивых

Чемпионат мира продлится до 3 марта.