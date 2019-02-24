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Российский лыжник пожаловался на неспортивное поведение норвежцев 

Lenta.ru + ещё 84 17 часов назад
Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал норвежских лыжников Шура Рете и Мартина Йонсруда Сундбю за их поведение во время скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Его слова приводит Dagbladet.
«Я очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперед, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут. Я лидировал три-четыре круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», — заявил Большунов.
По его словам, он разочарован норвежцами, ведь так поступать нехорошо. Лыжник назвал поведение соперников неспортивным.
23 февраля Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира. Он уступил победителю гонки — Рете — 0,1 секунды. Третьим финишировал Сундбю с отставанием в 12,3 секунды.
Чемпионат мира завершится 3 марта.
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Лыжный спорт , Видео , Александр Большунов
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