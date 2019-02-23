Непряевой и Большунову вручили медали ЧМ в скиатлоне

Российским лыжникам Наталье Непряевой и Александру Большунову вручили медали чемпионата мира в австрийском Зеефельде.

Непряева в субботу заняла третье место в скиатлоне, уступив норвежкам Терезе Йохёуг и Ингвильд Эстберг. Большунов остановился в шаге от победы в этом виде программы, завоевав серебро, золото взял норвежец Шур Рёте.

Церемония награждения прошла на медальной площади рядом с лыжным стадионом. Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта. В активе сборной России одна серебряная и две бронзовые награды.