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Никакая-то тактика. Почему Россия так проиграла командный спринт 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
А ведь перед началом женской гонки мы реально думали о золоте. И на последнем этапе Россия лидировала. Что же случилось?

Не сложно и можно

«Они по силам равны. Что Юля, что Наташа», — со всей возможной материнской добротой говорила перед стартом женского командного спринта президент лыжной федерации Елена Вяльбе. Говорила о Наталье Непряевой и Юлии Белоруковой, которые, в свою очередь, думали только о золоте. И имели все шансы на первую российскую победу на чемпионате мира 2019. Первая женская медаль у нас уже была — спасибо все той же Непряевой.
Но для начала нужно было спокойно отработать в полуфинале и без лишних нервов квалифицироваться в финал. Задача, мягко говоря, не особо сложная — в решающем забеге участвовало 10 команд — по две лучшие из каждого полуфинала и остальные шесть — по времени. Но россиянки размениваться на тактические мелочи типа экономии сил не стали и уверенно выиграли свой полуфинал. Показав при этом лучшее время среди всех команд.
Первая часть задачи была выполнена.

У всех какая-то тактика

США, Швеция, Норвегия, Финляндия — разумеется, все основные фавориты тоже были в финале. На полуфинальное время можно было не смотреть, тем более, их проигрыш России там составлял не более двух с половиной секунд. Конечно, у всех должна была быть какая-то тактика, потому что одной беззаботной скоростью командные спринты не выигрываются.
Швейцария, Словения, Германия, Польша, Беларусь — вряд ли кто-то из них мог преподнести сюрприз и оказаться в тройке сильнейших. Лишь бы не мешали. У нас стартовала Непряева, растолкалась она не особо хорошо и сразу оказалась на пятом месте.

Сидим спокойно

Зато на первом же спуске можно было с удовольствие наблюдать, что лыжи у россиянки катят прекрасно. На первой передаче эстафеты Россия уже была на третьем месте, однако Белорукова вперёд особо не рвалась. Лидировала то Швеция, то Норвегия, тогда как россиянка спокойно отсиживалась в середине пелотона. На второй передаче нас не было даже в первой пятёрке.
Всё это пока было не важно, лишь бы в этой толпе россиянки не упустили чей-то побег. Первая шестёрка постепенно уезжала от аутсайдеров, Непряева передала эстафету спустя две секунды после лидера. И вот тут Белорукова по самому широкому радиусу сразу же выскочила на первое место. Лидировала она недолго, однако темп продолжала задавать. Тут не выдержала норвежка Фалла — к передаче эстафеты первой приехала именно она.

Обидное, но наше

И только теперь началась реальная гонка. На последнем этапе все работали от души, вопрос только — у кого оставалось больше души. По факту, видимо, у Непряевой — именно она оказалась первой на передаче эстафеты. И Фалла, всё понимая, сразу же рванула вперёд.
Белорукова не поддержала рывок и сразу оказалась на четвёртом месте. Ошибка или тактика? Об этом мы узнали всего через минуту. Белорукова работала отчаянно, но так и не смогла вытащить Россию хотя бы к медали. Четвёртое место — самое обидное, но оно наше.
А победила Швеция. Не Норвегия — и то ладно.
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Лыжный спорт , Статьи
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