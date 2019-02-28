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СМИ: лыжник Полторанин признался в употреблении кровяного допинга 

ТАСС + ещё 31 1 час назад
Фото: EPA
Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин, а также двое австрийских спортсмена Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в употреблении кровяного допинга. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
В среду в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пятеро лыжников: двое из сборной Австрии, один из команды Казахстана и двое из сборной Эстонии.
По информации источника, Полторанин и двое австрийских лыжников после допроса отпущены на свободу, два эстонских спортсмена все еще находятся под стражей и проходят процедуру допроса. Отмечается, что прокурор должен принять решение о предварительном заключении или освобождении к утру пятницы. Ранее сообщалось, что пятерым задержанным лыжникам грозит до трех лет лишения свободы.
27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.
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Комментарии6
Лыжный спорт , Макс Хауке , Алексей Полторанин , Доминик Бальдауф
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