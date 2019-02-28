СМИ: лыжник Полторанин признался в употреблении кровяного допинга

В среду в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пятеро лыжников: двое из сборной Австрии, один из команды Казахстана и двое из сборной Эстонии.

По информации источника, Полторанин и двое австрийских лыжников после допроса отпущены на свободу, два эстонских спортсмена все еще находятся под стражей и проходят процедуру допроса. Отмечается, что прокурор должен принять решение о предварительном заключении или освобождении к утру пятницы. Ранее сообщалось, что пятерым задержанным лыжникам грозит до трех лет лишения свободы.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.