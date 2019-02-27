Вот так сюрприз. Норвежец Сундбю внезапно «побежал» и отобрал у России золото

Неожиданный россиянин почти выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира по лыжам. Но тут у Сундбю вовремя открылось второе дыхание…

Лыжников арестовывают. Это нормально

Австрия. Соревнования на лыжах. Полиция, готовая всех арестовать. Это теперь классика. Да, на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошли обыски и аресты. Самые настоящие аресты — прямо перед мужской гонкой на 15 км бравые австрийские полицейские задержали семь человек. Пять из них — спортсмены.

Александр Бессмертных, Пару месяцев назад полиция нагрянула в расположение сборной России по биатлону и даже начала предъявлять обвинения. Правда, до арестов дело тогда не дошло, а мгновенно подключившееся консульство махом поставило стражей порядке вместе с их же прокуратурой на место. Но осадочек остался. Теперь же в сборной России всё было тихо и спокойно, арестовывали кого-то другого. Поэтому Максим Вылегжанин Андрей Ларьков и двукратный призёр этого чемпионата мира Александр Большунов спокойно готовились к 15-километровой классической разделке.

Люди победы

А мы готовились к золоту. Клебо в этой гонке не бежал, серебро и бронза уже надоели. Ну и вообще лыжной сборной нужно было как-то начинать оправдывать ожидания. Не валить же всё на Дмитрия Губерниева , пусть он трижды говорит под лыжу.

Большунов стартовал раньше всех фаворитов, у нашего лидера был 42-й номер. Остальные трое россиян уходили в гонку в седьмом десятке и через минуту друг после друга. Эмиль Иверсен, Ийво Нисканен , Мартин Сундбю — те люди, про которых перед гонкой говорили чаще всего. И про Большунова, конечно. Именно от этих людей ждали победы.

Все идёт по плану

На первой контрольной отсечке всё вроде бы было по плану. Большунов показал лучшее время, опередив француза Шовена на 4 секунды. Нисканен россиянину проиграл эти же 4 секунды. Как и Иверсен. Зато всех сделал швед Калле Хальфварссон. Большунову он вёз две секунды.

Однако справиться с собственной скоростью швед не смог. На следующей отсечке он уже уступал Большунову, а на первой трети дистанции он проигрывал больше 13 секунд. Тем временем, Бессмертных рвал и метал, уступая Большунову всего пару секунд. Вылегжанин и Ларьков тоже были рядом, в первой десятке.

Он погиб

Тем временем, основные претензии на время Большунова предъявлял вовсе не Иверсен и не Нисканен, а норвежец Тёнсет. Он все время немного проигрывал россиянину, но на отсечке 7,5 километров между ними осталось всего полсекунды. А Бессмертных на отсечке 5 км взял да и вышел в лидеры. И, к сожалению, нужно было констатировать, что Большунов «погиб». За километр он проиграл Тёнсету 10 секунд, а Нисканену — 5. Зато что творил Бессмертных! Он вёз Тёнсету 12 секунд, Нисканену — почти 18. И ведь Вылегжанин держался, держался в первой пятёрке. Конечно, впереди было ещё 7,5 км дистанции, но…

Ещё и Ларьков

Большунов отставал всё больше и больше. Вылегжанин тоже «капнул», зато Ларьков… На отсечке 8,6 км он превзошёл Большунова и уже показывал третье время! Это было очень здорово, но в это же время Бессмертных отдал пять секунд Тёнсету. Неужели и он выдохся? Впереди ведь ещё оставалось целых пять километров. Да, что-то случилось. За 3,5 км до финиша он все ещё оставался первым, но уже всего лишь с жалкими двумя секундами преимущества. Зато Ларьков прибавлял и показывал третье время — одинаковое с Нисканеном и всего в 12 секундах от лидера.

Чудеса…

А что на финише? Чудеса там были. За два километра до финиша Тёнсет выигрывал у Нисканена 10 секунд, но… проиграл 4! И как только Бессмертных преодолел очередную контрольную отсечку, стало понятно — это Тёнсет «умер», а не Нисканен ожил. Потому что две секунды преимущества Бессмертных выросли до 7,5. При этом россиянин привёз и Нисканену, пусть и секунду.

Тут ещё и Сундбю влез. Откуда-то у него взялись силы и он начал везти всем вагоны, тележки и остановки. 13 секунд отставания от россиянина превратились в полторы — это же так просто. Оставалось просто ждать.

Вот бы и нам так

Бессмертных сделал всё, что мог. Он ни мгновения не проиграл Нисканену на последних двух километрах, и на финише опередил финна на нереальные по этой гонке 17 секунд. Это точно была медаль, но какая — зависело только от Сундбю. Ларьков совсем чуть-чуть проиграл Нисканену и остался третьим, но это означало — без медали. Сундбю выиграл у Бессмертных 3 секунды. Да, Россия снова без золота. Норвегия — снова с золотом. Хорошо, когда ты умеешь вовремя открыть источник второго дыхания и задышать. Вот бы и нам так уметь…