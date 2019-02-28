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Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зефельде 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Золото завоевала сборная Швеции, серебро — команда Норвегии.
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