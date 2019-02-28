Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зефельде

Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Золото завоевала сборная Швеции, серебро — команда Норвегии.