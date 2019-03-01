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СМИ: лыжники отпущены из-под стражи в Австрии после антидопингового рейда 

РИА Новости 1 марта 2019
Фото: AFP 2019 / JANEK SKARZYNSKI
Эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, которые были задержаны австрийской полицией в ходе антидопингового рейда, отпущены из-под стражи, сообщил генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл.
"Да, их отпустили. Их привезут в Зеефельд", — сказал Сейл порталу эстонского телерадиовещания ERR. По данным портала, Таммъярв и Веэрпалу не стали общаться с эстонскими журналистами.
В среду следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять спортсменов — австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.
Ранее в четверг Хауке, Бальдауф и Полторанин признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции и были отпущены. Расследование по данному делу продолжается. Согласно австрийскому законодательству, применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.
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Лыжный спорт , Макс Хауке , Алексей Полторанин , Доминик Бальдауф
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