Сборная России завоевала 17 наград во второй медальный день Универсиады

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после второго медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В понедельник было разыграно 10 комплектов наград. В активе российских спортсменов пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Российские атлеты завоевали 17 из 30 разыгрывавшихся наград.

Второе место в общекомандном зачете делят сборные Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали.

Универсиада завершится 12 марта.