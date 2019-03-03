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Фристайлистка Никитина выиграла серебро Универсиады 

News.ru + ещё 11 14 часов назад
Фото: РИА Новости
На проходящей в Красноярске Универсиаде завершились соревнования по лыжной акробатике. Российская фристайлистка Любовь Никитина заняла второе место.
Золото выиграла представительница Белоруссии Александра Рамановская. Замкнула тройку лучших Жанбота Алдабергенова из Кахастана.
В данный момент Россия возглавляет общий зачёт Универсиады. На счёту нашей сборной 10 медалей: три золотых, пять серебряных и две бронзовы награды.
Ранее News.ru сообщал, что Камару Усман с грыжей и на одной ноге стал чемпионом UFC.
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Лыжный спорт , Любовь Никитина
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