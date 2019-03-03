Вяльбе осталась недовольна российскими лыжницами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжниц на чемпионате мира — 2019, передает "Советский спорт"

Она заявила, что в целом недовольна тем, как спортсменки показали себя на мировом первенстве в австрийском Зеефельде.

В командном спринте, где бежали Наталья Непряева и Юлия Белорукова, лыжницы заняли четвертое место, упустив победу на последнем этапе.

"Женщинами в целом я недовольна. Кроме Непряевой, никого не могу выделить. Реально мы никак не должны были проигрывать командный спринт, у нас была одна из команд-фавориток. Но здесь был круг, который нам не подходил, чтобы можно было рвануть на финиш. К сожалению, у Юльки реально не работали лыжи, и сделать что-то с этим было невозможно. Но сегодня зато ребята-сервисеры сработали на все сто", — сказала Вяльбе в эфире "Матч ТВ".

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