Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на иностранцев-«допингистов»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Ее слова приводит РИА Новости

Вяльбе заявила, что на прошедшем в австрийском Зеефельде чемпионате мире российские лыжники стали лучшими среди здоровых спортсменов. Она назвала терапевтические исключения иностранных спортсменов легализованным допингом.

«Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты», — отметила глава ФЛГР.

Вяльбе добавила, что в сборной России не пользуются терапевтическими исключениями, а в других странах с ними перебор.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился 3 марта. Российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.