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Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на иностранцев-«допингистов» 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Ее слова приводит РИА Новости.
Вяльбе заявила, что на прошедшем в австрийском Зеефельде чемпионате мире российские лыжники стали лучшими среди здоровых спортсменов. Она назвала терапевтические исключения иностранных спортсменов легализованным допингом.
«Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты», — отметила глава ФЛГР.
Вяльбе добавила, что в сборной России не пользуются терапевтическими исключениями, а в других странах с ними перебор.
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Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился 3 марта. Российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.
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Лыжный спорт , Видео , РИА Новости
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