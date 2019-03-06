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Путин назвал лыжницу Вяткину яркой спортсменкой 

Газета.Ru + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратился к Марине Вяткиной в связи победой в гонке преследования в лыжном спортивном ориентировании на Универсиаде в Красноярске, передает РИА "Новости".
Поздравление с медалью высшей пробы было опубликовано на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с "золотом" универсиады. На соревнованиях в Красноярске Вы проявили себя как яркая, талантливая спортсменка, готовая достойно противостоять серьезным соперницам и добиваться намеченных целей. Эта победа — заслуженная награда за Ваш упорный, каждодневный труд, за веру в себя и свои силы", — гласит телеграмма.
Спортсменка преодолела трассу с результатом в 31 минуту 38 секунд. Второе и треть место заняли финки — Мирка Суутари с отставанием 1,41 секунды и Лиза Ненонен (+1 минута 43 секунды).
Ранее российские шорт-трекисты стали вторыми в эстафете на дистанции 5000 метров на Универсиаде.
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Лыжный спорт , Владимир Путин , РИА Новости
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