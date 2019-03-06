Путин назвал лыжницу Вяткину яркой спортсменкой

Президент России Владимир Путин обратился к Марине Вяткиной в связи победой в гонке преследования в лыжном спортивном ориентировании на Универсиаде в Красноярске, передает РИА "Новости"

Поздравление с медалью высшей пробы было опубликовано на сайте Кремля.

"Поздравляю Вас с "золотом" универсиады. На соревнованиях в Красноярске Вы проявили себя как яркая, талантливая спортсменка, готовая достойно противостоять серьезным соперницам и добиваться намеченных целей. Эта победа — заслуженная награда за Ваш упорный, каждодневный труд, за веру в себя и свои силы", — гласит телеграмма.

Спортсменка преодолела трассу с результатом в 31 минуту 38 секунд. Второе и треть место заняли финки — Мирка Суутари с отставанием 1,41 секунды и Лиза Ненонен (+1 минута 43 секунды).

Ранее российские шорт-трекисты стали вторыми в эстафете на дистанции 5000 метров на Универсиаде.