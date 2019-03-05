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Вяльбе пожаловалась на агрессию Губерниева 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ) Елена Вяльбе пожаловалась на работу комментатора Дмитрия Губерниева. Ее слова приводит ТАСС.
Вяльбе заявила, что слышит агрессию от Губерниева в свой адрес, из-за чего ограничила общение российских лыжников с журналистом. «Этот безумный пиар не нужен. Если он хочет что-то оценить, пусть приходит в Министерство спорта, где у нас есть экспертный совет. В противном случае — приходи на место тренеров», — добавила она.
По мнению главы ФЛРГ, такие же ошибки Губерниев допускал и в биатлоне, критикуя экс-тренера сборной России Вольфганга Пихлера и называя француза Мартена Фуркада свиньей. Она отметила, что начальство обязано сделать комментатору замечание.
Во время эфира заключительной гонки чемпионата мира в Зеефельде Губерниев обратил внимание на крестившуюся Вяльбе. Он заявил, что тренерскому штабу нужно не креститься, а лучше продумывать тактику.
Перед началом ЧМ Вяльбе выступала с критикой Губерниева. Она пообещала оградить спортсменов от интервью журналиста.
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Комментарии2
Лыжный спорт , Видео , Дмитрий Губерниев , Минспорта , ИТАР-ТАСС
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