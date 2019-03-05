Норвежские лыжники ответили на обвинения России

Обвинения президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в приеме «легализованного» допинга норвежскими лыжниками «звучат странно». Об этом VG заявил спортдиректор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус.

Два дня назад, подводя итоги чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года, Вяльбе назвала результаты норвежцев «феерическими», а россиян — «лучшими среди здоровых».

По ее словам, «практически все» спортсмены принимают «серьезные» препараты в рамках правила о терапевтических исключениях, а ни один из россиян не принимает.

«Не буду стесняться: это легализованный допинг», — заявила Вяльбе.

Видар Лефсус заявил местному изданию, что обвинения президента ФЛГР «звучат странно». По его словам, некоторые из норвежских лыжников страдают астмой и принимают лекарства от нее, однако эти препараты не повышают работоспособность.

«Она думает, что знает больше меня», — посетовал норвежец.

Год назад, в ходе Олимпиады в Пхенчхане, подверженность норвежцев астме уже становилась поводом для дискуссии. На Игры команда привезла шесть тысяч доз лекарства от этой болезни.

Тогда врач олимпийской сборной Норвегии Мона Кьелдсберг объяснила, что эта цифра кажется большой лишь до деления лекарств на 250 членов сборной.