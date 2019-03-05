СМИ: лыжник Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил в Twitter.

Задержание произошло в австрийском Инсбруке.

В январе Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках.

Дюрр был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен был отстранен от участия в Играх из-за обнаруженного в допинг-пробе эритропоэтина. Позднее австриец был дисквалифицирован на два года.

Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 15-е место в скиатлоне в 2013 году.

История вопроса

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного — Казахстана и двух — Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.

По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.