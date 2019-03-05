Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: лыжник Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил 

ТАСС + ещё 7 8 часов назад
Фото: © EPA/ROLAND SCHLAGER
Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил в Twitter.
Задержание произошло в австрийском Инсбруке.
В январе Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках.
Дюрр был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен был отстранен от участия в Играх из-за обнаруженного в допинг-пробе эритропоэтина. Позднее австриец был дисквалифицирован на два года.
Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 15-е место в скиатлоне в 2013 году.

История вопроса

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии, одного — Казахстана и двух — Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.
Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.
По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.
ТАСС: последние новости
Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга Отец и тренер Жамбаловой считает, что результаты лыжницы на Универсиаде будут только расти Вяльбе назвала успехом бронзовые медали российских лыжниц в эстафете на ЧМ
Комментарии
Лыжный спорт , Йоханнес Дюрр , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Кокорин пострадал в СИЗО
Футбол
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение