«Был соблазн»: Полторанин рассказал все о допинге

Оказавшийся в центре допингового скандала лыжник Алексей Полторанин впервые высказался о произошедшем. После ареста и допроса спортсмен бежал в Москву и долгое время не выходил на связь, однако теперь заявил, что никогда в жизни не употреблял запрещенные препараты. Накануне в применении допинга признался участник трех Олимпиад Арго Кярп, который объяснил это тем, что «больше не может жить во лжи».

Задержанный по подозрению в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по лыжным гонкам Алексей Полторанин впервые вышел на связь после инцидента в Австрии. Он не стал вдаваться в подробности произошедшего в Зеефельде, где полиция нагрянула в расположение сборных с антидопинговым рейдом, однако сообщил, что никогда не принимал допинг — в том числе и на мировом первенстве.

«Никогда в жизни я не принимал допинг, — заверил спортсмен в интервью Informburo.kz.

— На чемпионате мира был единственный раз, когда у меня появился соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад.

Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу».

Алексей Наконечный, тренер Алексея Полторанина, взял на себя часть ответственность за произошедшее в Зеефельде. Он подчеркнул, что его подопечный решился на применение допинга, поскольку на протяжении всей карьеры стремился завоевать золотую медаль чемпионата мира для Казахстана.

«Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник.

Прошу прощения и низко кланяюсь перед всем народом нашей страны, родителями и руководством.

Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель — выиграть для страны только золото на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы», — цитирует Наконечного vksport.kz.

Напомним, что 27 февраля в рамках спецоперации под кодовым названием «Кровопускание» полиция Австрии задержала на чемпионате мира лыжников, подозреваемых в переливании крови. Австрийцы Доминик Бальдауф Макс Хауке , представители Эстонии Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также Полторанин были арестованы и пропустили гонку. По информации местных СМИ, на допросе все спортсмены признали свою вину в применении так называемого «кровяного» допинга — способа, когда атлету переливают взятую у него ранее кровь, обогащенную кислородом.

Сразу после скандала связь с Полтораниным была потеряна. Спортсмен отказался общаться с Федерацией лыжных гонок Казахстана, а также с консулом своей страны и улетел в Москву.

Однако спустя примерно неделю после инцидента лыжник все же вышел на связь с представителями министерства культуры и спорта Казахстана. Ведомство пообещало сделать подробное заявление в связи с ситуацией в среду, 6 марта. Глава министерства Арыстанбек Мухамедиулы выразил надежду, что Полторанин не успел применить допинг.

«Вы же прочитали ранее, что он не принимал допинг, а лишь были попытки», — приводит слова министра «Sputnik Казахстан».

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) временно отстранила всех подозреваемых атлетов. Операция, проведенная совместными силами следственных органов Австрии и Германии, выявила и другие подробности скандала. Так, например, на территории Германии была ликвидирована криминальная группировка, которая поставляла спортсменам запрещенные препараты.

Представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр заявил, что в случае подтверждения обвинений в спортивном мошенничестве максимальное наказание для спортсменов может составить три года лишения свободы. Дела обвиняемых могут передать в правоохранительные органы их родных стран.

Кроме того, накануне стало известно о задержании еще одного возможного допингера.

В Инсбруке был арестован австрийский лыжник Йоханнес Дюр.

Об этом сообщил в своем твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Предполагается, что именно Дюр стал причиной массовых задержаний в Австрии. В 2014-м он был уличен в применении допинга и дисквалифицирован, а в январе этого года дал скандальное интервью, в котором рассказал, что регулярно употреблял запрещенные вещества и использовал «кровяной» метод. После слов австрийца прокуратура Мюнхена начала масштабное расследование о допинге в лыжных гонках. Дюр назвал имена людей, с которыми якобы сотрудничал в рамках получения препаратов, а правоохранительные органы вышли на ту самую группировку и вычислили других спортсменов.

В применении допинга также признался эстонский лыжник Арго Кярп, трижды участвовавший в Олимпийских играх.

Он рассказал, что получил контакты доктора Марка Шмидта , подозреваемого в спортивном мошенничестве, от бывшего тренера национальной сборной Мати Алавера.

«Возможно, после такого заявления я уничтожу все свои отношения с людьми, но я больше не могу жить во лжи.