СМИ: Лыжник Клебо получил условный срок за участие в ДТП

Суд норвежской провинции Трёндел вынес решение по делу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, ставшего виновником ДТП в Тронхейме в декабре 2018 года.

Как сообщает Adresseavisen, условно осуждён на срок 16 дней, оштрафован на 10 тыс. норвежских крон, а также лишён водительских прав на девять месяцев.

Клебо на своём автомобиле въехал в другую машину, остановившуюся перед пешеходным переходом, в результате чего авто задело переходившую в этот момент улицу 12-летнюю девочку, которая получила лёгкие травмы. Пассажир машины в которую врезался лыжник также получил травмы спины.