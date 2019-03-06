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СМИ: Лыжник Клебо получил условный срок за участие в ДТП 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24 globallookpress.com
Суд норвежской провинции Трёндел вынес решение по делу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, ставшего виновником ДТП в Тронхейме в декабре 2018 года.
Как сообщает Adresseavisen, условно осуждён на срок 16 дней, оштрафован на 10 тыс. норвежских крон, а также лишён водительских прав на девять месяцев.
Клебо на своём автомобиле въехал в другую машину, остановившуюся перед пешеходным переходом, в результате чего авто задело переходившую в этот момент улицу 12-летнюю девочку, которая получила лёгкие травмы. Пассажир машины в которую врезался лыжник также получил травмы спины.
Ранее сообщалось, что суд оставил Александра Емельяненко под арестом по делу о неповиновении полиции.
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