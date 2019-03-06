Российский лыжник погиб в ДТП в Литве

Известный в Подмосковье лыжник Олег Старков и еще двое россиян погибли в Литве в результате ДТП, сообщает "Подмосковье сегодня".

По предварительным данным, спортсмен и его знакомые ехали на автомобиле и допустили лобовое столкновение с грузовиком на трассе. Остальные подробности пока неизвестны. На месте происшествия работает полиция.

Старков часто принимал участие в лыжных гонках и регулярно выступал в соревнованиях по лыжероллерам, велогонкам и бегу.

Ранее выигравший три золотые медали на чемпионате мира в Австрии норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП, виновником которого он стал в декабре 2018 года.