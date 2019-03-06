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Российский лыжник погиб в ДТП в Литве 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Олег Старков / facebook
Известный в Подмосковье лыжник Олег Старков и еще двое россиян погибли в Литве в результате ДТП, сообщает "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, спортсмен и его знакомые ехали на автомобиле и допустили лобовое столкновение с грузовиком на трассе. Остальные подробности пока неизвестны. На месте происшествия работает полиция.
Старков часто принимал участие в лыжных гонках и регулярно выступал в соревнованиях по лыжероллерам, велогонкам и бегу.
Ранее выигравший три золотые медали на чемпионате мира в Австрии норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП, виновником которого он стал в декабре 2018 года.
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