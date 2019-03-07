Губерниев заявил, что ему не интересна Вяльбе и ее мнение

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим видением популяризации лыжных видов спорта, а также прокомментировал критику со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. «Чтобы раскрутить лыжный спорт, нужна целая система — подход всех заинтересованных сторон. А так я вижу, что с одной стороны заинтересованность есть, а с другой нет. И мне не интересно мнение Елены Валерьевны, равно как и она сама», — цитирует комментатора «Спорт день за днём». Также Губерниев заявил, что у лыжных гонок неплохой рейтинг, однако биатлон всё равно популярнее. Ранее сообщалось, что Вяльбе считает терапевтические исключения легализированым допингом.