Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев заявил, что ему не интересна Вяльбе и ее мнение 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим видением популяризации лыжных видов спорта, а также прокомментировал критику со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
«Чтобы раскрутить лыжный спорт, нужна целая система — подход всех заинтересованных сторон. А так я вижу, что с одной стороны заинтересованность есть, а с другой нет. И мне не интересно мнение Елены Валерьевны, равно как и она сама», — цитирует комментатора «Спорт день за днём».
Также Губерниев заявил, что у лыжных гонок неплохой рейтинг, однако биатлон всё равно популярнее.
Ранее сообщалось, что Вяльбе считает терапевтические исключения легализированым допингом.
RT на русском: последние новости
Стала известна причина дисквалификации лыжника Якимушкина на Универсиаде СМИ: Лыжник Клебо получил условный срок за участие в ДТП Вяльбе не считает провалом четвёртое место россиянок в командном спринте на ЧМ
Лыжный спорт , Дмитрий Губерниев
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Автоспорт
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение