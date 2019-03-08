Эстонский олимпийский комитет предложил приравнять допинг к наркотикам

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) предлагает приравнять к обороту наркотиков ввоз в страну допинговых препаратов, а также посредничество при их употреблении. Об этом генеральный секретарь организации Сийм Суклес заявил в четверг на круглом столе по проблеме допинга, организованном министерством культуры страны.

"ЭОК сделал четкое предложение приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к участию в обороте наркотиков", — приводит его слова портал И-эр-эр.

Суклес предложил наказывать за употребление допинга не только спортсменов, но и всех лиц, которые их к этому склоняют.

Ранее министерство юстиции страны заявило, что готово обсудить вопрос о криминализации употребления допинга.

27 февраля в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам, одного — Казахстана и двух — Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил, что лыжники национальной команды Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу признались в употреблении кровяного допинга. Позднее в использовании кровяного допинга признался еще один эстонский лыжник Алго Кярп.