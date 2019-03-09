Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России взяла золото женской эстафеты на Универсиаде 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Девушки лыжницы из сборной России заняли первое место на эстафете 3х5 км в лыжных гонках на Универсиаде в Красноярске, сообщает "Советский спорт".
Жамбалова Алиса, бежавшая третий этап, пришла к финишу со временем 43:01.3. Другие наши лыжницы Кирпиченко Яна, Смирнова Екатерина смогли создать необходимый для победы отрыв.
Второй финишировала японская сборная. Биатлонистка Жао Юан пересекла финишную черту с результатом +1:32.4.
Наконец, бронзу получили лыжницы сборной Италии, закончившие гонку третьими (+1:55.1).
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км 1. Россия (43:01.3). Кирпиченко Яна, Смирнова Екатерина, Жамбалова Алиса 2. Япония (+1:32.4). Шенг Менгуи, Хи Джинг, Жао Юан 3. Италия (+1:55.1). Беллини Мартина, Франчи Франческа, Дефранческо Иления
Газета.Ru: последние новости
Лыжник Клебо получил условный срок за ДТП Вяльбе: слышали агрессию со стороны Губерниева в свой адрес Стала известна причина дисквалификации Якимушкина на Универсиаде
Лыжный спорт , Екатерина Смирнова , Алиса Жамбалова , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?
Зимние виды спорта Статьи
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение