Сборная России взяла золото женской эстафеты на Универсиаде 

Девушки лыжницы из сборной России заняли первое место на эстафете 3х5 км в лыжных гонках на Универсиаде в Красноярске, сообщает "Советский спорт".
Жамбалова Алиса, бежавшая третий этап, пришла к финишу со временем 43:01.3. Другие наши лыжницы Кирпиченко Яна, Смирнова Екатерина смогли создать необходимый для победы отрыв.
Второй финишировала японская сборная. Биатлонистка Жао Юан пересекла финишную черту с результатом +1:32.4.
Наконец, бронзу получили лыжницы сборной Италии, закончившие гонку третьими (+1:55.1).
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км 1. Россия (43:01.3). Кирпиченко Яна, Смирнова Екатерина, Жамбалова Алиса 2. Япония (+1:32.4). Шенг Менгуи, Хи Джинг, Жао Юан 3. Италия (+1:55.1). Беллини Мартина, Франчи Франческа, Дефранческо Иления