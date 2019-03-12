Устюгов рискует пропустить остаток сезона

Устюгов: возможно, в этом сезоне на старт уже не выйду

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов заявил РИА Новости , что проходит лечение из-за проблем с желчным пузырем, поэтому, возможно, сезон для него уже закончен.

Устюгов пропустил гонку на 50 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде из-за плохого самочувствия. Также он не принял участие в этапе Кубка мира в Осло и не вошел в состав на спринтерский этап в норвежском Драммене.