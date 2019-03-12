Устюгов рискует пропустить остаток сезона

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов заявил РИА Новости, что проходит лечение из-за проблем с желчным пузырем, поэтому, возможно, сезон для него уже закончен.
Устюгов пропустил гонку на 50 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде из-за плохого самочувствия. Также он не принял участие в этапе Кубка мира в Осло и не вошел в состав на спринтерский этап в норвежском Драммене.
"Есть проблемы с желчным, лечусь, прохожу обследования. На этапе Кубка мира в Фалуне тоже не выступлю и, возможно, в этом сезоне вообще уже на старт не выйду", — сказал Устюгов по телефону.