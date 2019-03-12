Устюгов рискует пропустить остаток сезона

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Устюгов: возможно, в этом сезоне на старт уже не выйду 

Спорт РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов заявил РИА Новости, что проходит лечение из-за проблем с желчным пузырем, поэтому, возможно, сезон для него уже закончен.
Устюгов пропустил гонку на 50 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде из-за плохого самочувствия. Также он не принял участие в этапе Кубка мира в Осло и не вошел в состав на спринтерский этап в норвежском Драммене.
"Есть проблемы с желчным, лечусь, прохожу обследования. На этапе Кубка мира в Фалуне тоже не выступлю и, возможно, в этом сезоне вообще уже на старт не выйду", — сказал Устюгов по телефону.
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Лыжный спорт , Видео , Сергей Устюгов , РИА Новости
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