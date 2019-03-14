Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион Универсиады-2017 получил дисквалификацию из-за допинга 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РИА "Новости".
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила спортсмена на четыре года.
Срок дисквалификации Березина отсчитывается с 18 февраля 2019 года.
По информации с сайта Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Березин нарушил пункт 2.1. Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
На Универсиаде в 2017 году лыжник завоевал золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте.
Ранее сообщалось, что в России появилась замена запрещенному мельдонию.
Газета.Ru: последние новости
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на этапе КМ Олимпийский чемпион оценил шансы Большунова на победу в общем зачете КМ Устюгов может пропустить оставшуюся часть сезона из-за болезни
Лыжный спорт , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение