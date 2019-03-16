Тренер пойманного на допинге лыжника назвал его дураком

Российский лыжник Василий Пушкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО), причём тренер спортсмена не знал о приёме им запрещённых препаратов.

Как сообщил тренер Николай Счастливый, он является его наставником лишь номиинально, а тренируется Пушкин самостоятельно.

«Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: "Ты дурак?", на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу», — цитирует специалиста ТАСС.

Счастливый добавил, что, если бы Василий продолжал работать с ним, то «ничего такого не произошло бы».

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации 28-летнего Пушкина за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

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