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Тренер пойманного на допинге лыжника назвал его дураком 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Российский лыжник Василий Пушкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО), причём тренер спортсмена не знал о приёме им запрещённых препаратов.
Как сообщил тренер Николай Счастливый, он является его наставником лишь номиинально, а тренируется Пушкин самостоятельно.
«Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: "Ты дурак?", на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу», — цитирует специалиста ТАСС.
Счастливый добавил, что, если бы Василий продолжал работать с ним, то «ничего такого не произошло бы».
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации 28-летнего Пушкина за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 13 февраля 2019 года.
Российский тренер присвоил себе дом биатлонистки и попал под суд, писал News.ru.
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Лыжный спорт , Василий Пушкин , ИТАР-ТАСС
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