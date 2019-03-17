Российская лыжница посмеялась над собой после провала на этапе КМ

Российская лыжница Наталья Непряева посмеялась над собой за провал на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), передает "Советский спорт"

Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте и заняла только 42-е место.

Непряева выложила в инстаграме переделанную цитату Мохаммеда Али

"Порхай как бабочка. Жаль, что ты лох" вместо "Порхай как бабочка, жаль как пчела".

Из-за этой неудачи отставание россиянки от норвежки Ингвильд Эстберг, лидера Кубка мира, увеличилось с 2 очков до 47.

Ранее сообщалось, что единственная российская лыжница продолжает борьбу в спринте на КМ.