Российская лыжница Наталья Непряева посмеялась над собой за провал на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), передает "Советский спорт".
Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте и заняла только 42-е место.
Непряева выложила в инстаграме переделанную цитату Мохаммеда Али:
"Порхай как бабочка. Жаль, что ты лох" вместо "Порхай как бабочка, жаль как пчела".
Из-за этой неудачи отставание россиянки от норвежки Ингвильд Эстберг, лидера Кубка мира, увеличилось с 2 очков до 47.
Ранее сообщалось, что единственная российская лыжница продолжает борьбу в спринте на КМ.