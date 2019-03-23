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Российская лыжница ударила соперницу палкой во время гонки 

Рамблер + ещё 38 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке россиянка Юлия Белорукова ударила палкой шведскую спортсменку Фриду Карлссон. После этого организаторы соревнований дисквалифицировали Белорукову с остальных стартов этапа, сообщает ТАСС.
Сборная России опротестовала это решение. По словам главного тренера команды Маркуса Крамера, Карлссон сама спровоцировала россиянку на такие действия.
«Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я ее понимаю. Дисквалификация Белоруковой была несправедливой», — сказал он.
Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин считает, что Белоруковой надо научиться держать себя в руках и не показывать эмоции на дистанции.
«Есть правила, по которым нужно работать, поэтому нужно успокоиться, сделать выводы и настроиться на будущие старты. Понятно, обидно, что так получилось», — сказал он.
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Лыжный спорт , ИТАР-ТАСС
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