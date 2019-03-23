Палкой в спину: Белорукова ударила шведку во время гонки

Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за умышленный удар шведки Фриды Карлссон палкой во время спринтерской гонки. Тренерский штаб сборной России подал протест, утверждая, что скандинавская спортсменка дважды ткнула россиянке палкой в лицо.

Скандал с участием российских лыжниц возник во время 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке. Во время четвертьфинала спринтерской гонки среди женщин Юлия Белорукова нанесла умышленный удар палкой по спине шведской спортсменке Фриде Карлссон во время финиша.

За данный поступок российская лыжница была дисквалифицирована и отстранена от дальнейшей борьбы в спринте.

В своем забеге Белорукова заняла шестое место, показав результат четыре минуты и 14,22 секунды. Во второй гонке лучшее время показала Наталья Непряева, финишировавшая четвертой (3.51,95), и стала единственной россиянкой, которая продолжила борьбу за попадание в финал. В решающих стартах Непряева заняла 17-е место, а победу одержала шведка Стина Нильссон

Что касается дисквалификации Белоруковой, то тренерский штаб сборной России принял немедленное решение опротестовать вердикт судейского комитета, отметив, что неспортивное поведение россиянки было спровоцировано шведской спортсменкой. В частности, главный тренер отечественных лыжниц Маркус Крамер подчеркнул, что Карлссон первая нарушила правила, дважды ткнув палкой в лицо Белоруковой.

«Я просмотрел видео эпизода несколько раз. Там видно, что Юлия пыталась обогнать Фриду, но та закрывала ей траекторию и дважды ткнула палкой в лицо Юли. Поэтому она так и разозлилась.

Конечно, ее реакция была неправомерной, но я ее понимаю. То, что сделала Фрида, было неправильно. Я разговаривал с жюри об этом», — приводит Expressen слова Крамера.

Сама Белорукова комментировать данный эпизод отказалась. По информации норвежского издания NRK, российская лыжница, пройдя микст-зону, проигнорировала журналистов и отправилась в расположение своей команды.

На видеоповторе финиша лыжниц видно, как Карлссон встала на дорожку Белоруковой. Россиянка, пытаясь обогнать шведскую лыжницу, сместилась вправо и попыталась оторваться. Однако Карлссон, размахивая палками, дважды попала по лицу 24-летней россиянке, не дав той вырваться вперед.

По словам Карлссон, она оказалась удивлена поведением Белоруковой, заявив, что она впервые в своей карьере получила умышленный удар по спине.

«Даже не знаю, что случилось. Белорукова слегка ударила меня своей палкой. Я почувствовала, что получила быстрый удар палкой. Моя реакция? Я сосредоточилась на своем выступлении. Я не разозлилась, ведь ее поступки зависят от нее самой. Не думаю, что я повела себя неправильно. Я просто шла так, как могла. Меня никогда не били палкой умышленно. Это было что-то новое», — цитирует шведку Aftonbladet.

Данный эпизод оказался беспрецедентным и вызвал волну негодования среди западных журналистов и экспертов лыжного спорта. Так, известный аналитик из норвежского NRK Торгейр Бьёрн раскритиковал Белорукову за неспортивное поведение, подчеркнув, что ее дисквалификация стала справедливым решением судейского комитета. Еще один эксперт с норвежского телеканала TV2 Петтер Скинстад и вовсе заявил, что россиянка заслуживала более серьезного наказания.

«Брутальный удар русской спортсменки. Странно, что кругом почти полная тишина. Желтая карточка, показанная Белоруковой, стала легким наказанием для нее», — написал Скинстад у себя в твиттере.

Юлия Белорукова в текущем сезоне завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Для Фриды Карлссон, которая в финальной гонке заняла итоговое пятое место, это лишь второй этап Кубка мира в сезоне.