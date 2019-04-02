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Губерниев прокомментировал опоздание Малышко на гонку чемпионата России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал опоздание Дмитрия Малышко на эстафетную гонку чемпионата России по биатлону
Отмечается, что 32-летний спортсмен находился в стартовой зоне без лыж и впоследствии стартовал позже всех спортсменов.
"Дмитрий рассказал, что была договоренность с сервисом. Сервис должен был принести лыжи, но что-то пошло не так", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Как итог, Малышко пришел к финишу на девятым.
Ранее сообщалось, что Логинов и Гараничев проиграли эстафету на чемпионате России.
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Лыжный спорт , Дмитрий Малышко , Дмитрий Губерниев
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