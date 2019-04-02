Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал опоздание Дмитрия Малышко на эстафетную гонку чемпионата России по биатлону
Отмечается, что 32-летний спортсмен находился в стартовой зоне без лыж и впоследствии стартовал позже всех спортсменов.
"Дмитрий рассказал, что была договоренность с сервисом. Сервис должен был принести лыжи, но что-то пошло не так", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Как итог, Малышко пришел к финишу на девятым.
Ранее сообщалось, что Логинов и Гараничев проиграли эстафету на чемпионате России.