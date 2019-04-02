Губерниев прокомментировал опоздание Малышко на гонку чемпионата России

Отмечается, что 32-летний спортсмен находился в стартовой зоне без лыж и впоследствии стартовал позже всех спортсменов.

"Дмитрий рассказал, что была договоренность с сервисом. Сервис должен был принести лыжи, но что-то пошло не так", — приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Как итог, Малышко пришел к финишу на девятым.

Ранее сообщалось, что Логинов и Гараничев проиграли эстафету на чемпионате России.