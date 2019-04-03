Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большунов обозвал партнера по командному спринту на ЧР лошарой 

Газета.Ru + ещё 8 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов попытался успокоить партнера по командному спринту на чемпионате России по лыжным видам в Архангельской области, сообщает "Советский спорт".
Большунов бежал в паре с Андреем Парфеновым, который перед стартом пожаловался на усталость. В ответ Большунов шутливо призвал к душевному равновесию:
"Да ты успокойся, лошара".
В итоге пара россиян, представлявших первую команду Тюменской области, действительно победила, опередив на восемь секунд дуэт Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.
Большунов на чемпионате мира 2019 года в Австрии взял серебряную медаль в скиатлоне и командном спринте классическим стилем в паре с Глебом Ретивых.
Ранее Дмитрий Губерниев предложил запретить такого президента, как Вяльбе.
Газета.Ru: последние новости
Вяльбе посоветовала Губерниеву прислушаться к словам Путина Губерниев прокомментировал опоздание Малышко на гонку чемпионата России Губерниев предложил запретить такого президента, как Вяльбе
Лыжный спорт , Глеб Ретивых , Александр Большунов , Андрей Парфенов , Дмитрий Губерниев , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Ханю: поражение для меня подобно смерти
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис»
Видео
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо»
Бокс
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Авербух грубо унизил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение