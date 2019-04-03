Большунов обозвал партнера по командному спринту на ЧР лошарой

Четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов попытался успокоить партнера по командному спринту на чемпионате России по лыжным видам в Архангельской области, сообщает "Советский спорт".

Большунов бежал в паре с Андреем Парфеновым , который перед стартом пожаловался на усталость. В ответ Большунов шутливо призвал к душевному равновесию:

"Да ты успокойся, лошара".

В итоге пара россиян, представлявших первую команду Тюменской области, действительно победила, опередив на восемь секунд дуэт Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.

Большунов на чемпионате мира 2019 года в Австрии взял серебряную медаль в скиатлоне и командном спринте классическим стилем в паре с Глебом Ретивых