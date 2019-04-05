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Большунов посоветовал Клебо подучить русский язык 

Газета.Ru + ещё 4 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с норвежцем Йоханнесом Клебо, передает "Советский спорт".
Он отметил, что доволен своими результатами в сезоне, но немного жалеет об упущенном золоте чемпионата мира.
"С Клебо я не общаюсь, жду, когда подучит русский язык. Тогда и сможем поговорить. Он силен в правильном прохождении гонки, в спусках, в ускорениях. Знает, когда что нужно сделать. В спринте он все-таки поспособнее меня будет", — сказал Большунов в интервью проекту "На лыжи".
Норвежский спортсмен обошел Большунова в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, подвинув россиянина на второе место.
Ранее был продлен арест замешанного в допинг-скандале врача Марка Шмидта.
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Лыжный спорт , Александр Большунов , Марк Шмидт , Советский спорт
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