Большунов посоветовал Клебо подучить русский язык

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с норвежцем Йоханнесом Клебо, передает "Советский спорт".

Он отметил, что доволен своими результатами в сезоне, но немного жалеет об упущенном золоте чемпионата мира.

"С Клебо я не общаюсь, жду, когда подучит русский язык. Тогда и сможем поговорить. Он силен в правильном прохождении гонки, в спусках, в ускорениях. Знает, когда что нужно сделать. В спринте он все-таки поспособнее меня будет", — сказал Большунов в интервью проекту "На лыжи".

Норвежский спортсмен обошел Большунова в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, подвинув россиянина на второе место.