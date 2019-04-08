«Ставлю себе пятерку»: олимпийский чемпион завершил карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков 8 апреля 2019 года объявил об уходе из большого спорта. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний Крюков отметил, что его карьера была насыщенной. Лыжные гонки он назвал «лучшим и универсальным» видом спорта.

«О себе не принято говорить, что я звезда. Но себе за карьеру я поставлю «пятерку», — подчеркнул он.

По его мнению, только за олимпийское «золото» спортсмену можно ставить высший балл, а у него к тому же есть три «золота» чемпионатов мира.

После завершения карьеры Крюков будет работать над созданием и развитием лыжной академии в подмосковном Одинцове.

Крюков стал олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте. Также он завоевал «серебро» Олимпиады-2014 в командном спринте. Трижды становился чемпионом мира в спринте.

Спортсмен почти полностью пропустил сезон-2017/18 из-за травмы и временного отстранения, связанного с допинговым скандалом на ОИ-2014. Спортивный арбитражный суд оправдал лыжника, но он не вошел в состав сборной России на сезон-2018/19.