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«Ставлю себе пятерку»: олимпийский чемпион завершил карьеру 

Рамблер + ещё 34 49 минут назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков 8 апреля 2019 года объявил об уходе из большого спорта. Об этом сообщает ТАСС.
33-летний Крюков отметил, что его карьера была насыщенной. Лыжные гонки он назвал «лучшим и универсальным» видом спорта.
«О себе не принято говорить, что я звезда. Но себе за карьеру я поставлю «пятерку», — подчеркнул он.
По его мнению, только за олимпийское «золото» спортсмену можно ставить высший балл, а у него к тому же есть три «золота» чемпионатов мира.
После завершения карьеры Крюков будет работать над созданием и развитием лыжной академии в подмосковном Одинцове.
Крюков стал олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте. Также он завоевал «серебро» Олимпиады-2014 в командном спринте. Трижды становился чемпионом мира в спринте.
Спортсмен почти полностью пропустил сезон-2017/18 из-за травмы и временного отстранения, связанного с допинговым скандалом на ОИ-2014. Спортивный арбитражный суд оправдал лыжника, но он не вошел в состав сборной России на сезон-2018/19.
Тренер Крюкова Юрий Каминский заявил ТАСС, что с уходом спортсмена «уходит эпоха», так как в сборной России и даже в мире сейчас нет финишера такого уровня.
Комментарии
Лыжный спорт , Юрий Каминский , Никита Крюков , ИТАР-ТАСС
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