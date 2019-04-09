Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что произошло после инцидента с норвежкой Терезой Йохауг на этапе Кубка мира в Квебеке.
Йохауг на трассе преградила россиянке путь, после чего Непряева упала.
После финиша я подошла и кинула ей под ноги свою палку, а потом на чистом русском сказала ей пару ласковых и ушла. Понятно, что во мне говорили эмоции после финиша, — цитирует спортсменку «На лыжи!».
Непряева добавила, что Йохауг несколько раз извинилась перед ней и заявила, что действовала не специально. Сама россиянка выразила сомнение в искренности соперницы, но подчеркнула, что, если Йохауг намеренно вынудила её упасть, то ей потребовалась невероятная расчётливость. Непряева заметила, что условия на лыжне в тот момент были не лучшие, так как был лёд, и случай с норвежкой вполне может быть случайностью.
В той гонке россиянка заняла 19-е место, а Йохауг финишировала второй.
В общем зачёте Кубка мира Непряева заняла второе место, выиграла норвежка Ингвильд Остберг, а Йохауг стала третьей.
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