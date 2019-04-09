Вылетела с трассы: олимпийская чемпионка попала в ДТП

Итальянская чемпионка Олимпиады 2018 года София Годжия упала с дороги на своей «Ауди» и приземлилась на фургон, сообщает Vaaju.

По информации издания, 26-летняя горнолыжница попала в ДТП на прошлой неделе в альпийском поселке Сестриере в Италии.

Facebook

Автомобиль, который ехал перед «Ауди» Годжии, резко затормозил. Во избежание столкновения спортсменка выкрутила руль влево, упала с дороги и приземлилась на фургон, который был припаркован на территории уровнем ниже.

В воскресенье Годжия подтвердила факт аварии в своем фейсбуке и заверила поклонников, что «в порядке».

«Как говорится, обещаю вернуться в колею», — пошутила она.

София Годжия выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в скоростном спуске. В 2017-м итальянка стала третьей в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, а в 2019-м — чемпионкой мира в супергиганте.