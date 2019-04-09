Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вылетела с трассы: олимпийская чемпионка попала в ДТП 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Facebook
Итальянская чемпионка Олимпиады 2018 года София Годжия упала с дороги на своей «Ауди» и приземлилась на фургон, сообщает Vaaju.
По информации издания, 26-летняя горнолыжница попала в ДТП на прошлой неделе в альпийском поселке Сестриере в Италии.
Facebook
Автомобиль, который ехал перед «Ауди» Годжии, резко затормозил. Во избежание столкновения спортсменка выкрутила руль влево, упала с дороги и приземлилась на фургон, который был припаркован на территории уровнем ниже.
В воскресенье Годжия подтвердила факт аварии в своем фейсбуке и заверила поклонников, что «в порядке».
«Как говорится, обещаю вернуться в колею», — пошутила она.
София Годжия выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в скоростном спуске. В 2017-м итальянка стала третьей в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, а в 2019-м — чемпионкой мира в супергиганте.
Лыжный спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» решил судьбу Бэйла
Уральский Халк описал трудный путь россиян в UFC
Новая «возлюбленная» высказалась о романе с Аршавиным5
Зачем самый быстрый бегун в мире хочет стать футболистом
Жена Кокорина сделала откровенное признание60
Видео
«Извините, но вы похожи на кучку уе*****»
Футбол
«Драка у нас»: арбитры помогли сопернику избить Телегина
Хоккей
Матч КХЛ завершился мордобоем на последней секунде
Хоккей
Адвокат Кокорина: Саша рефлекторно ударил Пака стулом
Футбол
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
«Таких петухов не вожу». Свидетель — о деле Кокорина и Мамаева
Футбол Прочее
Гимнастка сломала карьеру ногами
Летние виды спорта
Кокорин заплакал в зале суда
Футбол
Поцелуй телеведущей со спортсменом в эфире обернулся конфузом
Летние виды спорта
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение