Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью отправлен в отставку

Тренерский штаб сборной России отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами в международных соревнованиях по лыжному двоеборью в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

"Президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Алексеем Барановым от ее руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/2020", — сообщили в федерации.

Новое руководство сборной будет представлено и согласовано с Минспортом РФ не позднее 20 мая.