«Я не монстр». Зачем Вяльбе выслеживает своих спортсменов в соцсетях

Вяльбе превращает лыжный спорт в закрытую вечеринку и лишает спортсменов заслуженной популярности. Почему для неё соцсети — белиберда?

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не большая фанатка чрезмерной публичности своей команды. Из-за этого у неё возникли трения с голосом российского биатлона Дмитрием Губерниевым, который как раз считает, что интервью и появления перед камерами — такая же часть работы спортсменка, как и сами гонки. Накануне Вяльбе призналась, что следит за своими подопечными в социальных сетях и мессенджерах. У такого босса не забалуешь.

«Специально захожу туда проверить спортсменов»

Официальные старты — дело святое, по мнению руководителя наших лыж. Вяльбе даже определила конкретные временные рамки, когда можно появляться в интернете и на каких условиях. «Я очень часто захожу в „Инстаграм“, специально проверяю, когда человек последний раз был в WhatsApp, это касается без исключения всех спортсменов. Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определённые размышления».

Здесь я могу помочь спортсменам и поделиться лайфхаком. В настройках WhatsApp можно открыть вкладку «Приватность» и сделать так, чтобы было не видно, когда вы последний раз были в сети. Тогда можно писать сообщения даже во время гонки! Благо, такие случаи уже были.

Пихлер как пример

Если серьёзно, то Вяльбе хочет взять за основу метод тренера сборной Швеции по биатлону Вольфганга Пихлера, который запретил общаться своим подопечным в соцсетях во время прошедшего недавнего чемпионата мира в Эстерсунде. Правда, не все шведские биатлонисты приняли этот запрет. Себастиан Самуэльссон даже признался, что никто его ни в чём не ограничивал. Но это уже детали. Главную мысль Вяльбе вы наверняка поняли. «Считаю, что тренеры меня в этом поддержат. Ничего страшного, если спортсмены на две недели забудут о своих страницах в „Инстаграме“ и „Фейсбуке“ и прочей белиберде и отдадутся тому, на чём они должны заострять внимание. Не нужно думать, что я монстр, который требует всё закрыть. Нет, не закрыть, я с ними общаюсь через тот же „Инстаграм“, ставлю лайки, но есть время, когда можно улыбаться и расслабляться, а есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, за которое ты получаешь деньги, на результате, от которого ты должен кайфовать».

Как быть лыжникам?

Параллельно с высказываниями Вяльбе о контроле соцсетей вышло интервью лучшей лыжницы страны по итогам прошлого сезона Натальи Непряевой. Спортсменка сказала, что не чувствуют популярность в России и призналась, что её особенно не узнают на улицах. А с дальнейшим ужесточением на использование соцсетей узнавать совсем перестанут. Ну невозможно в современном спорте насильно «закрыть» человека от внешнего мира. Тем более, если он сам хочет медийности. Многим ведь по душе, когда их фамилии появляются в заголовках газет, на экранах ТВ. Это нормальные желания человека.

Если подобные запреты будут появляться всё чаще, лыжный спорт так и останется закрытой вечеринкой для россиян. Хотя с такими крутыми спортсменами, тренерами и руководителем федерации закрытая вечеринка должна превратиться в концерт в «Олимпийском».