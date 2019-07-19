Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион ОИ продает олимпийские медали, чтобы помочь близкому человеку 

Спорт РИА Новости + ещё 9 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере в лыжной акробатике белорусский фристайлист Алексей Гришин выставил на аукцион свои олимпийские награды, чтобы помочь близкому человеку.
"Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция, и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным", — цитирует Гришина белорусский портал tut.by.
"Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку. Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл", — добавил он.
Гришин выиграл золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также взял бронзу на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Последние новости
Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет успеха Загитовой Самые яркие истории любви ЧМ-2018 год спустя
Комментарии
Лыжный спорт , Прочее , Алексей Гришин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом»
Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством3
Овечкин посетит Китай в качестве посла НХЛ
РПЛ ввела новые награды для лучших игроков и тренеров
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение