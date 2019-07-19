Чемпион ОИ продает олимпийские медали, чтобы помочь близкому человеку

Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере в лыжной акробатике белорусский фристайлист Алексей Гришин выставил на аукцион свои олимпийские награды, чтобы помочь близкому человеку.

"Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция, и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным", — цитирует Гришина белорусский портал tut.by.

"Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали. Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку. Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл", — добавил он.

Гришин выиграл золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также взял бронзу на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити.