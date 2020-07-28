Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате

Жену бывшего биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина Луизу раскритиковали из-за больничной палаты с отдельным туалетом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Instagram Шипулиной.
«Ты видела, уважаемая, чтобы у всех был сортир в палате? Ты вообще лежала в больнице, не будучи женой Шипулина-депутата?! А ты знаешь, что в Волгограде бесплатно туда вообще не попадешь?» — написала ей одна из пользовательниц.
Шипулина в ответ заявила, что бывала в разных больницах с разными условиями. Позже она записала видео, в котором призвала не писать ей о туалете.
«Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то городе нет сортира. Я в этом не виновата, что у вас нет в больницах сортира. Извините, вот у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите!» — сказала она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Шипулин рассказал, что коронавирусом заразился он сам, его жена, дочь и теща. Сейчас они находятся в Сочи. У всех, кроме супруги депутата, болезнь протекает в легкой форме.