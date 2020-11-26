Простите за пафос, но когда барон Пьер де Кубертен решил возродить Олимпийские игры, вряд ли догадывался, что они превратятся в филиал ада. Политика не только активно вмешивается в спорт, она на нем паразитирует. Самый яркий пример сейчас — Белоруссия. Там в порядке вещей избить, оштрафовать или арестовать спортсменов. И прежние заслуги никого не волнуют.

Александра Романовская — чемпионка мира по фристайлу, двукратная победительница Универсиады и лучшая спортсменка Белоруссии 2019 года. А еще Романовская — человек с гражданской позицией. Когда начались недовольства, связанные с выборами, она не стала молчать. Фристайлистка подписала письмо спортивной общественности против насилия и за честные выборы и вступила в Свободное объединение спортсменов. Но и этим Александра не ограничилась. Она выставила на аукцион одну из медалей с Универсиады, чтобы направить вырученные средства в Фонд спортивной солидарности.

Романовская еще летом прекрасно знала, что за слова придется отвечать. Так оно и вышло. После выборов ей и другим спортсменам урезали министерские стипендии, а главного тренера сборной по фристайлу Николая Козеко лишили именных президентских выплат, обязав вернуть все деньги за год. А потом Романовскую и вовсе уволили из сборной за «прогулы». Тренер сообщил, что на это у нее была веская причина.

«Меня увольнение Саши дико возмущает, оскорбляет, обижает. Кого вы увольняете? Гордость нашего коллектива, к словам которой все прислушиваются. Она авторитет. И ее убирают за один прогул. Причем по уважительной причине: Саша повезла в больницу отца, у которого случился инсульт. Что это такое? Это ни в какие ворота», — цитирует Козеко TUT.BY.

Когда о ситуации начали рассказывать все больше СМИ, в дело вступило Министерство спорта и туризма Белоруссии. Там сказали, что новости фейковые. «На сегодняшний день Александра Романовская является работником РЦОП по фристайлу и получает соответствующие выплаты. В данный момент она находится на больничном и проходит реабилитационные мероприятия после операции», — говорится в заявлении.

Романовская действительно восстанавливается после второй операции (на коленном суставе ей убирали шрам). Неизвестно, когда она сможет начать выступления на Кубке мира, но и не это сейчас главное. Александра надеется, что будет соревноваться за Белоруссию и тренироваться дома. Что же касается увольнения «приказ руководители, естественно, подписали». Но из-за больничного окончательно уволить ее пока не могут. Поэтому как-то реагировать на заявление вышестоящей организации без комментариев Романовской сложно. Правда, хочется верить, что письмо, которое ребята из команды отправили министру, как-то повлияло на эту несправедливую ситуацию.