Татьяна Сорина на этапе Кубка мира в Финляндии показала лучшие результаты в карьере - в завершающей гонке она проиграла только Терезе Йохауг и забрала серебро. В Швеции подозревают, что неожиданные успехи российской лыжницы, пропустившей весь прошлый сезон, могут быть связаны с допингом.

В финском городе Рука положили начало новому лыжному сезону. Золотые медали по итогам женских и мужских гонок ожидаемо отошли норвежским и шведским спортсменам: Линне Сван, Терезе Йохауг, Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу (ему Клебо сенсационно проиграл 0,61 секунды в спринте, но затем наверстал упущенное, одержав две победы подряд).

Но и у России на первом этапе Кубка мира были свои неожиданные открытия — это Татьяна Сорина и Алексей Червоткин

На старте соревнований дела у россиян шли не лучшим образом. Пробиться в финал спринта классическим стилем, где победа отошла Сван, никто из россиянок не смог, а лучшей из наших девушек в этой дисциплине стала Наталья Непряева , показавшая девятый результат. Сорина была 13-й. В мужском финале сборную России представил только Александр Большунов , занявший в забеге четвертое место, а Червоткин не сумел пройти даже квалификацию. Но уже на следующий день Червоткин принес российской команде медаль и взял серебро, уступив в гонке с раздельным стартом Клебо, Большунову же отошла бронза. В гонке преследования вторым стал уже Большунов, а Червоткин не вошел в первую пятерку, но при этом все равно громко заявил о себе.

У девушек конкуренция была не менее драматичной. В гонке «классикой» Сорина внезапно обогнала Непряеву и пришла к финишу четвертой, до медали ей не хватило 0,1 секунды. Победительница забега Йохауг не упустила из виду этот момент и отметила россиянку. «Классно видеть, что появляются новые имена. Нам это нужно», — сказала норвежская лыжница.

А вот в гонке преследования быстрее Сориной была только Йохауг. Россиянка завоевала серебряную медаль, чуть больше чем на секунду обогнав шведку Эббу Андерсон.

Поражение своей спортсменки в борьбе за серебро шведская пресса восприняла в штыки. Так, журналист Expressen Людвиг Холмберг выдвинул предположение, что Сорина сотворила свою мини-сенсацию якобы только благодаря тому, что применяла запрещенные препараты.

«В этом году спорт особенно уязвим. Из-за пандемии допинг-офицерам стало сложнее попадать домой к спортсменам, чтобы провести необходимые тесты — и во многих местах тестирование полностью прекратилось. Одно из таких мест — Россия. С конца марта по начало мая РУСАДА не провело ни одного теста. И на этом фоне многие были настроены скептически, когда Сорина внезапно вырвалась вперед на трассе в Руке и заняла второе место в мини-туре, опередив в том числе и Фриду Карлссон с Эббой Андерссон», — пишет репортер.

Холмберг, кроме прочего, добавил, что считает справедливым подозревать Сорину в нарушении антидопинговых правил, поскольку ранее спортсменка не добивалась значимых успехов и, более того, специализировалась в спринте, а не на дистанционных гонках, где сейчас обыграла всех шведок.

«Она на допинге? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что тренер сборной России Маркус Крамер прав, когда говорит, что Сорина показала такой прогресс благодаря новому подходу к тренировкам. Но я понимаю всех спортсменов и любителей лыжных гонок, которые относятся к этому с подозрением. Я и сам отношусь к этому с подозрением. Как известно, у российских лыжных гонок были большие проблемы с допингом в последние годы. И, вспоминая, как прямо сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.



Разумеется, это трагично. Для всех, кто в этом участвует. Допинг-контролер следовал за Сориной, когда она покидала стадион в Руке в воскресенье. Но что на самом деле означает отрицательный допинг-тест?» — задается вопросом журналист.

Последние результаты 26-летней Сориной — лучшие в ее карьере. До этого она набирала на Кубке мира не больше 31 очка, после двух гонок у россиянки уже 252 балла, и уступает она в общем зачете только Йохауг. Нельзя забывать и о том, что весь сезон-2019/20 Сорина пропустила в связи с рождением и уходом за ребенком. Ее супруг тренер сборной России Егор Сорин уверен, что беременность помогла спортсменке вернуться и начать сходу кататься так, как она ни разу не делала до этого.

«Еще до декрета у нее была уверенность в том, что она может показывать высокие результаты. Рождение ребенка помогло ей психологически расслабиться, сейчас она получает удовольствие от каждой тренировки», — отметил специалист.

Официальная реакция от российской сборной на статью зарубежного журналиста не заставила себя ждать. Тренер Юрий Бородавко заявил, что Холмбергу следовало бы больше уделять внимания своим соотечественницам, которых нарекли статусом единственных, кто сможет конкурировать с Йохауг. И затронул вечно больную тему с терапевтическими справками.

«Шведскому журналисту порекомендовал бы писать про своих спортсменов. Поработать с их терапевтическими исключениями, например. А не лезть в чужой огород», — приводит слова Бородавко «Чемпионат.com».