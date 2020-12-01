«В этом году спорт особенно уязвим. Из-за пандемии допинг-офицерам стало сложнее попадать домой к спортсменам, чтобы провести необходимые тесты — и во многих местах тестирование полностью прекратилось. Одно из таких мест — Россия. С конца марта по начало мая РУСАДА не провело ни одного теста. И на этом фоне многие были настроены скептически, когда Сорина внезапно вырвалась вперед на трассе в Руке и заняла второе место в мини-туре, опередив в том числе и Фриду Карлссон с Эббой Андерссон», — пишет репортер.
«Она на допинге? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что тренер сборной России Маркус Крамер прав, когда говорит, что Сорина показала такой прогресс благодаря новому подходу к тренировкам. Но я понимаю всех спортсменов и любителей лыжных гонок, которые относятся к этому с подозрением. Я и сам отношусь к этому с подозрением. Как известно, у российских лыжных гонок были большие проблемы с допингом в последние годы. И, вспоминая, как прямо сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Разумеется, это трагично. Для всех, кто в этом участвует. Допинг-контролер следовал за Сориной, когда она покидала стадион в Руке в воскресенье. Но что на самом деле означает отрицательный допинг-тест?» — задается вопросом журналист.
«Еще до декрета у нее была уверенность в том, что она может показывать высокие результаты. Рождение ребенка помогло ей психологически расслабиться, сейчас она получает удовольствие от каждой тренировки», — отметил специалист.
«Шведскому журналисту порекомендовал бы писать про своих спортсменов. Поработать с их терапевтическими исключениями, например. А не лезть в чужой огород», — приводит слова Бородавко «Чемпионат.com».