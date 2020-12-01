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Соперницы на финише уронили российскую лыжницу Непряеву. Кто виноват в столкновении? 

Чемпионат.com 13 часов назад
Финал лыжного мини-тура в Руке, открывавшего сезон Кубка мира-2020/21, получился жарким. А женская гонка преследования завершилась скандалом. Шведские лыжницы поругались между собой, пытаясь найти виновную в массовом завале, из-за которого лидер сборной России Наталья Непряева не смогла побороться за медали. Она вообще еле финишировала, демонстративно показав на голову перед камерой — мол, думать надо. Кому был этот жест?

Падение, поражение, повреждение

Манёвр, который принёс россиянке Татьяне Сориной второе место в мини-туре, оказался ключевым в плане распределения мест на финише.
Сорина первой села на последний спуск перед заключительным подъёмом, и даже её муж и тренер Егор Сорин не верил, что это выигрышный ход. А за её спиной развернулась настоящая битва.
Четыре шведки — Фрида Карлссон, Линн Сван, Эбба Андерсон и Мая Дальквист пытались вырваться вперёд, как и россиянка Наталья Непряева. В итоге трое упали, а двое побежали за Сориной в надежде догнать.
Удержались на трассе Андерссон и Карлссон, которые между собой разыграли бронзу — медаль досталась Эббе.
Упали Сван, Дальквист и Непряева. Причём россиянка упала очень сильно — она отшибла бок, подвернула ногу и сломала лыжу. Тут ни о какой борьбе за медали речи уже не шло, Наталье с трудом удалось зацепиться за десятое место. После финиша она выразительно показала на голову — то ли злилась на себя, что не удалось избежать завала, то ли сетовала на шведок.
У Непряевой мощный финиш — она вполне могла бы побороться за второе-третье место, но ей не дали этого сделать.

«Мы сами себя уничтожили»

Момент с падением трёх лыжниц не попал в трансляцию. Восстановить события можно было только со слов участниц. А говорили только шведки.
Сначала Дальквист заявила, что упала Сван, которая вышла из лыжни и увлекла за собой в падение её и Непряеву. По мнению Маи, в ситуации, когда узкая трасса с одной лыжнёй, нельзя было так делать.
Сван вообще убежала со стадиона, отказавшись с кем бы то ни было разговаривать. Переодевшись, Линн всё же сказала несколько слов: «Я очень зла. Меня уронила Эбба. Думаю, нам нужно всем вместе потренировать прохождение спусков. Можно было помочь друг другу, а мы друг друга уничтожили».
Фрида Карлссон подтвердила, что Андерссон подтолкнула Сван, а та уже стала барьером для Дальквист и Непряевой.
Но сама Андерссон виновной себя вообще не считает:

«Это сделала русская. Она первой села на спуск, так как никто из нас не хотел этого делать. Я была вслед за ней, но меня ударили по палке, и я выскочила из лыжни, чтобы не наехать на неё. Не считаю себя виноватой, потому что я сориентировалась по ситуации, чтобы не сбить соперницу. Кто и как падал сзади, я не видела».

Друг с другом шведские девушки после гонки не разговаривали.
Но Непряевой от этого не легче. И дело не в повреждениях, а в том, что её явно уронили соперницы и не по своей вине она лишилась возможности побороться за высокое место.

«С Наташей всё будет в полном порядке. Вчера после финиша она сказала, что подвернула ногу, но серьёзных повреждений нет. Скорее, было больше эмоций и обиды. В Давосе она побежит. 100 процентов», — сказала «Чемпионату» президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

Битва на палках

Со шведками и норвежками наши лыжники и лыжницы сталкиваются не в первый раз.
В марте 2019 года во время четвертьфинала спринта в Квебеке Юлия Белорукова (Ступак) ударила шведку Фриду Карлссон палкой по палке. Тренер сборной России Маркус Крамер объяснил, что Фрида дважды намеренно выставляла палки и задела Белорукову по лицу, после чего последовала ответная реакция.
Там же в масс-старте норвежка Тереза Йохауг подрезала Наталью Непряеву, которая упала на покрытой льдом трассе. После финиша россиянка бросила под ноги норвежке палки и поругалась с ней. Правда, потом Йохауг извинилась и отношения между лыжницами наладились.
На чемпионате мира в Зеефельде в спринте столкнулись Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо. Россиянин посчитал, что норвежец намеренно его подрезал и толкнул в спину, в итоге проиграв свой забег. После финиша Устюгов потрепал Клебо по щекам, едва не заработав дисквалификацию. В прошлом сезона на этапах Кубка мира норвежцы бросались под ноги Александру Большунову.
И это только последние примеры. На самом деле, их гораздо больше. Но тут ничего не сделаешь — лыжные гонки, особенно с общего старта, приводят к завалам, конфликтам и обидам. Главное, чтобы драк не было.
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Комментарии 2
Лыжный спорт , Статьи , Сергей Устюгов , Маркус Крамер , Йоханнес Клебо , Елена Вяльбе , Эбба Андерсон , Тереза Йохауг , Наталья Непряева , Егор Сорин , Юлия Белорукова , СБОРНАЯ РОССИИ
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