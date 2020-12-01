Губерниев жестко ответил шведскому журналисту 

"Шведский журналист — круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддается объяснению", — цитирует Губерниева RT.