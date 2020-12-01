Губерниев жестко ответил шведскому журналисту 

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова журналиста шведского издания Expressen Людвига Холмберга, который усомнился в результатах российской лыжницы Татьяны Сориной на первом этапе Кубка мира в Финляндии.
"Шведский журналист — круглый идиот! Надо уметь проигрывать. Сорина стала мамой, вернулась, выдержала тяжелейшие нагрузки и закономерно ворвалась в элиту мировых лыж. Логика иных представителей прессы, особенно когда мы их своими победами хватаем за задницу, не поддается объяснению", — цитирует Губерниева RT.
Сорина заняла второе место в гонке преследования на дистанции 10 километров в финской Руке. Третье место заняла представительница Швеции Эббы Андерсен, она отстала от россиянки на 1,6 секунды.