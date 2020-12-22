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Скандальный Король лыж из Норвегии сядет в тюрьму. Как же Нортуг до этого докатился? 

Чемпионат.com и ещё 1 1 час назад
За решётку он отправится не впервые: после Олимпиады в Сочи он уже сидел за пьяное ДТП.
Великому норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу придётся посидеть в тюрьме. Суд решил, что ему нужно провести за решёткой семь месяцев, чтобы осознать, что нельзя ездить по дорогам с превышением скорости на 150 км/ч, а также употреблять и хранить наркотические вещества.
Тем более, что в тюрьму Король лыж из Норвегии попадает не впервые.
И как великий спортсмен до этого докатился?

Гонки с комментариями

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира в начале 2010-х едва ли не в одиночку делал лыжный спорт популярным, устраивал шоу на трассе, издевался над соперниками и привлекал всеобщее внимание. Но теперь он устроил шоу совсем другого рода.
В середине августа норвежец летел по трассе со скоростью свыше 200 км/ч, тогда как разрешённая скорость на том участке, где его остановила полиция, составляла всего 80 км/ч. К счастью, он никого не сбил и не устроил ДТП, иначе загремел бы в тюрьму на годы.
Нортуг лихачил так, как делал это на лыжной трассе — одной рукой управляя машиной, а другой снимая всё происходящее на камеру смартфона. К тому же, он во время обгонов успевал всё комментировать и оскорблять других участников дорожного движения.
Конечно, в тот момент никто ничего не слышал, и в интернет Нортуг ничего не выкладывал, но следователи нашли запись, внимательно изучив телефон Петтера.
Поведение легендарного лыжника показалось полицейским подозрительным — помимо того, что он грубейшим образом нарушил правила вождения. В итоге полиция отправилась к Нортугу в гости, и обнаружила кокаин и таблетки, содержащие наркотические вещества. Спортсмен признался, что приобрёл наркотики для себя и употреблял их.

Реальный срок

Разбирательство дела продолжалось ровно четыре месяца.
Нортуг был ограничен в своих перемещениях всё это время. А на суде полностью признал свою вину, ограничиваясь предельно краткими ответами, которые давал по видеосвязи.
Обвинение требовало восемь месяцев, адвокат настаивал на шести. В том случае, если бы суд согласился с доводами защиты, Нортуг мог рассчитывать на домашний арест. Неприятно, но пережить можно.
Но суд Осло был неумолим. Нортуг получил семь месяцев реальной тюрьмы и пожизненное лишение прав. Вроде бы и уступка защите, но совсем несущественная. А срок в любом случае придётся отбыть.

В марте сядешь — летом выйдешь

Предварительно Нортуг отправится в тюрьму в марте 2021 года. При отличном поведении главный шоумен лыжных гонок имеет шанс выйти на свободу уже через четыре месяца, а то и раньше. Но точно не через 50 дней, которые он отсидел за пьяное ДТП после Олимпиады в Сочи. Тогда его, между прочим, тоже лишали прав, но лыжник смог их вернуть.
К июлю 2021-го Петтер имеет шанс быть на свободе. Вот только за руль он больше не сядет. Как минимум в течение пяти лет. После этого Нортуг может подать апелляцию на возвращение водительских прав. Но вернут ли ему их после повторного инцидента — вопрос.
Пожалуй, пора Петтеру получать адреналин другим образом — тем, которым он и получал его всю активную карьеру. В 35 лет он вполне может вернуться в лыжи. Если очень захочет.
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